Лекции, мастер-классы и ярмарка пройдут в рамках фестиваля "Московское чаепитие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открылся новый летний сезон фестиваля "Московское чаепитие". В период с 5 по 7 июля на Тверской площади посетители смогут послушать лекции, посетить мастер-классы и ярмарку, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, в пятницу, 5 июля, в 12:30 состоится мастер-класс "Рисование исторических картин", который будет сопровождаться интерактивной лекцией "Чай без чая: что пили в Москве". Москвичам и гостям столицы расскажут, какие напитки пользовались полярностью у горожан в разные эпохи и какие рецепты они создавали для их приготовления. Посетителям также представится возможность воссоздать известные исторические полотна.

В 15:00 в рамках фестиваля пройдет лекция "Чай сквозь эпохи: экскурс в историю". Гости смогут узнать о роли напитка в различные исторические периоды, а также о влиянии, которое чай оказал на общество. После этого всех желающих пригласят на мастер-класс, где они раскрасят баночки с вареньем.

В 19:30 посетителям фестиваля в ходе лекции "Краткая история русского чая" расскажут о происхождении чая и его влиянии на русскую культуру. После этого гости смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению держателя для чайного стакана, который будет выполнен в виде сумки из бусин.

На следующий день, 6 июля, в 12:30 в рамках фестиваля пройдет лекция "Чайные истории: рассказы о чае из разных уголков мира". В ходе нее посетителям расскажут, как проходят чаепития в других странах.

В 15:00 гости смогут узнать о влиянии чая на физическое здоровье и душевное состояние человека, посетив лекцию "От древних обрядов до современных трендов". После нее они смогут принять участие в тематическом мастер-классе по рисованию.

В воскресенье, 7 июля, в 12:30 на лекции "Чайная революция: как чай изменил мир и нашу жизнь" эксперт расскажет гостям фестиваля, как напиток сумел стать символом перемен в обществе в разное время. Затем они могут посетить мастер-класс по росписи шоперов и создать для себя экосумку с логотипом проекта.

В 15:00 состоится лекция "Чайные торжества в истории", на ней можно будет узнать, как проходили чаепития на праздниках и при дворах правителей. После лекции состоится тематический мастер-класс по сервировке стола.

В завершение дня, в 19:30, в ходе лекции "От самовара к электрическому чайнику: как менялась культура чаепития" гости рассмотрят эволюцию культуры потребления чая и узнают, какие перемены происходили в связанных с этим традициях и обычаях. Москвичи, которые увлекаются рукоделием, смогут провести вечер на мастер-классе по декору деревянных значков, где они собственноручно создадут сувенир проекта на память.

О проведении фестиваля "Московское чаепитие" рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, каждые пятницу, субботу и воскресенье в период с 1 июля по 15 сентября с 12:00 и до 21:00 на площадках мероприятия будут проводиться театрализованные представления, посвященные культуре XVIII, XIX и XX веков.