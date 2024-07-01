Бесплатный интенсив по разработке проектов "Медиадрайверы" пройдет в Москве 5 июля

Фото: vk.com/МедиаДрайверы

Бесплатный образовательный интенсив "Медиадрайверы" пройдет в Москве 5 июля для молодежи, студентов, желающих заработать и запустить свои проекты. Мероприятие организует автономная некоммерческая организация "Сеть" при поддержке Общественной палаты РФ.

Программа рассчитана на один день. В рамках интенсива состоится серия тренингов и лекций. Желающие научатся формировать жизнеспособные идеи, разрабатывать продукты и запускать проекты в digital-пространстве. Основа программы включает индивидуальную проработку и консультации по заявленным проектам участников. В финале дня участники подготовят презентации своих проектов. Среди спикеров будут ведущие эксперты в сфере digital и креативных индустрий.

"В 2024 году бороться за внимание все сложнее, нас окружает инфляция рекламных каналов, и особенно сложно в этой парадигме созидательным проектам, которые меняют мир к лучшему. Мы помогаем таким проектам играть по новым правилам и наращивать свою аудиторию", – отметил руководитель интенсива Дмитрий Бескромный.

По его словам, проект предлагает уникальные возможности для построения эффективных медиапроектов, интенсивного профессионального роста, расширения круга общения и формирования новых связей.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Ранее три новые программы в рамках направления "Технологии связи" были разработаны МТШ и специалистами НИУ "МЭИ". Одним из новых курсов стал "Модельно-ориентированное проектирование радиотехнических систем". Его создали для инженеров, работающих в сфере радиотехники, в частности радиолокации, радионавигации и систем связи.