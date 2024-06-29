Кириенко: каждые 2-3 года в России будут проходить тематические фестивали молодежи

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Россия будет проводить международные фестивали молодежи, в которых смогут участвовать до 10 тысяч человек, каждые два-три года, заявил первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Большой фестиваль (Всемирный фестиваль молодежи. – Прим. ред.) действительно будет проходить раз в шесть лет, но, помимо этого, <...> в середине этого срока, через два-три года, будет средний фестиваль – то есть не 20 тысяч участников будет, а 10 тысяч человек, – посвященный какой-то специально выбранной теме. Соответственно, в 2026 или 2027 году у нас будет вот такой фестиваль", – цитирует ТАСС Кириенко, который выступил в студии Российского общества "Знание".

Он также отметил, что ежегодно в стране будут организовывать международный тематический форум, который будет рассчитан на меньшее количество участников. Так, в декабре 2024 года запланирован Всемирный форум молодых журналистов.

По словам Кириенко, в нем примут участие 2 тысячи человек, которые приедут в Россию более чем из 100 стран мира. В рамках фестиваля они смогут обсудить вопросы гражданской журналистики и ответственности сотрудника СМИ за донесение достоверной информации.

В 2024 году Всемирный фестиваль молодежи проводился в Сочи на федеральной территории "Сириус". Все связанные с ним мероприятия состоялись в период с 1 по 7 марта.

Владимир Путин поручил проводить в России это масштабное мероприятие раз в шесть лет. В следующий раз фестиваль состоится в 2030 году.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи. Он пожелал молодым людям крепкого здоровья, верных друзей и удачи, назвав молодость счастливым и неповторимым временем.