Путин поручил устраивать Всемирный фестиваль молодежи раз в 6 лет

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Владимир Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в России раз в шесть лет. В следующий раз мероприятие состоится в 2030 году.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля в перечне поручений, отданных президентом по итогам встречи с участниками данного фестиваля.

"Предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в Российской Федерации следующих международных молодежных мероприятий: Всемирного фестиваля молодежи – один раз в шесть лет, начиная с 2030 года (количество участников – до 20 тысяч человек)", – сказано в документе.

В этом году фестиваль состоялся в Сочи на федеральной территории "Сириус". Все связанные с ним мероприятия проводились с 1 по 7 марта.

Кроме того, Путин отдал поручение о расширении возможностей "Сириуса" в целях дальнейшего проведения там Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее глава государства распорядился учредить памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года". В документе уточнялось, что ее будут вручать россиянам и действующим в стране организациям, которые внесли вклад в подготовку и проведение мероприятия. Кроме того, к медали должна прилагаться грамота.