"Сити": картины топ-3 художников в Музее Востока

Команда проекта "Сити" составила подборку из топ-3 художников, чьи работы представлены в Музее Востока. На третьей строчке – Нико Пиросмани и его картина "Кутеж". Она написана маслом на клеенке – это были любимые материалы художника, так как он жил и работал в бедных кварталах.

На втором месте расположился Мартирос Сарьян и его портрет, натюрморт и городская жанровая сцена. На первой строчке рейтинга – авангардист Роберт Фальк с работой "У водоема".

Подробнее – в программе "Сити".

