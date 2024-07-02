Выставка "Божьей милостью Инженер" стартовала в усадьбе "Воронцово"

В субботу, 29 июня, в усадьбе "Воронцово" открылась выставка, на которой представлены экспонаты, созданные по мотивам произведений Леонардо да Винчи с применением современных технологий. Так, главный объект экспозиции – цифровая реконструкция загадочной росписи Леонардо да Винчи "Битва при Ангияри".

Работы да Винчи на выставке раскрываются, в том числе благодаря музыкальному сопровождению, например, симфонии-посвящению, написанной композитором Тиграном Джаггером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

