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02 июля, 11:45

Культура

Выставка "Божьей милостью Инженер" стартовала в усадьбе "Воронцово"

Выставка "Божьей милостью Инженер" стартовала в усадьбе "Воронцово"

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В субботу, 29 июня, в усадьбе "Воронцово" открылась выставка, на которой представлены экспонаты, созданные по мотивам произведений Леонардо да Винчи с применением современных технологий. Так, главный объект экспозиции – цифровая реконструкция загадочной росписи Леонардо да Винчи "Битва при Ангияри".

Работы да Винчи на выставке раскрываются, в том числе благодаря музыкальному сопровождению, например, симфонии-посвящению, написанной композитором Тиграном Джаггером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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