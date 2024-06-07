"Звезды советского экрана": лучшие роли Елены Прокловой

Увидев портрет Елены Прокловой на обложке июньского номера журнала "Советский экран" за 1976 год, мужчины застывали на месте, и рука сама тянулась за мелочью, чтоб купить этот выпуск. Елена Проклова не оставляла равнодушным никого.

Как 12-летняя Проклова обошла всех опытных актрис Советского Союза? Как Владимир Высоцкий разочаровал Проклову? Зачем Олег Янковский подстроил свидание с ней? И почему Андрей Миронов выбрал Проклову своей партнершей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".