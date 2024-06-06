06 июня, 11:45Культура
Гендиректор МХАТа Кехман рассказал, как театр изменил его жизнь
Генеральный директор МХАТа имени Максима Горького Владимир Кехман пришел на новую должность почти три года назад. По его словам, это полностью изменило его жизнь, потому что он стал работать в Москве.
Гендиректор МХАТа имени Горького назвал текущий период особым временем в его жизни и добавил, что именно в российской столице его дети пошли в школу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Большое интервью с Владимиром Кехманом смотрите на телеканале Москва 24 в 19:00 6 июня.