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06 июня, 11:45

Культура

Гендиректор МХАТа Кехман рассказал, как театр изменил его жизнь

Гендиректор МХАТа Кехман рассказал, как театр изменил его жизнь

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Генеральный директор МХАТа имени Максима Горького Владимир Кехман пришел на новую должность почти три года назад. По его словам, это полностью изменило его жизнь, потому что он стал работать в Москве.

Гендиректор МХАТа имени Горького назвал текущий период особым временем в его жизни и добавил, что именно в российской столице его дети пошли в школу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Большое интервью с Владимиром Кехманом смотрите на телеканале Москва 24 в 19:00 6 июня.

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