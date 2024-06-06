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06 июня, 07:15

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Московская канатная дорога сделает скидку однофамильцам героев Пушкина

Московская канатная дорога сделает скидку однофамильцам героев Пушкина

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В день рождения поэта и прозаика Александра Пушкина Ленским, Онегиным, Дубровским, Белкиным и другим однофамильцам героев его произведений 6 июня Московская канатная дорога сделает скидку на поездку в 50%. Чтобы получить ее, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

Также скидку в размере 20% можно будет получить за прочтение отрывка из стихотворения Пушкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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