Путин посетил музей-заповедник "Царское Село" в день рождения Пушкина

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин посетил государственный музей-заповедник "Царское Село" в день рождения русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Президент осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея А. С. Пушкина, в частности, учебные классы, художественную мастерскую, шинельную комнату, буфетный зал, столовую и больницу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что мемориальная квартира русского поэта Александра Пушкина в преддверии его 225-летия открылась на Арбате после масштабной реставрации.

До этого стало известно, что в культурных центрах, библиотеках и парках Москвы пройдут праздничные мероприятия в честь дня рождения Пушкина. К примеру, с утра 6 июня для свободного посещения будут открыты усадьба на Пречистенке и все филиалы Музея А. С. Пушкина.