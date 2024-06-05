Футболку с автографом Месси продают на ПМЭФ за 700 тыс рублей

Фото: ТАСС/ЕРА/Rungroj Yongrit

Футболка сборной Аргентины по футболу с автографом нападающего Лионеля Месси выставлена на стенде Stargift на продажу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее цена составляет 700 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Также на ПМЭФ можно приобрести бутсы спортсмена с его автографом стоимостью 600 тысяч рублей и шахматы российского дизайнера Тараса Желтышева за 1,1 миллиона рублей.

"Самый наш дорогой экспонат – рукописное письмо (Сергея. – Прим. ред.) Королева о запуске первого спутника, его цена – 75 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Кроме того, среди экспонатов представлены кеды лидера группы "Кино" Виктора Цоя, которые он разрисовал вручную, фотография космонавта Юрия Гагарина с его автографом, фотография Владимира Путина и бывшего американского главы Дональда Трампа с их автографами. Их цена составляет 5 миллионов рублей.



Более того, на форуме представили родословное древо Владимира Путина. Оно сделано в виде изображения фамильного древа в рамке. Исследование заказал троюродный брат Путина Александр.

ПМЭФ стартовал в Петербурге утром 5 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в 2024 году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Всего в программу вошло свыше 150 тематических дискуссий и рекордное количество двусторонних бизнес-диалогов.

