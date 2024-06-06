Винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре в Москве

Фото: Московские сезоны

Винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре в рамках городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Здесь представлены советские фаянсовые и фарфоровые изделия, предметы нумизматики, бижутерия, украшения интерьера и прочие изделия из собраний именитых коллекционеров Москвы. Горожане смогут увидеть и купить предметы быта XVIII–XX веков, а также узнать об их истории.

К примеру, на прилавках маркета можно будет найти фарфоровую посуду и статуэтки Ленинградского и Дулевского фарфоровых заводов, блестящие чайные пары с темной глазурью Бронницкого фарфорового завода и многое другое.

Также здесь широко представлена бижутерия, которая была изготовлена в прошлом веке: изделия, выпускавшиеся на Московском, Ленинградском, Свердловском ювелирных заводах, а также в Чехословакии.

Один из известнейших российских коллекционеров Людмила Ненашева привезла украшения в стиле золотого века Голливуда – они были созданы в 1950-х годах. А в коллекции Евгении Высоцкой можно будет посмотреть старинный домашний текстиль.

Кроме того, гости смогут купить подсвечники, самовары, богемские вазы из художественного стекла и мельхиоровые столовые приборы.

Ранее бьюти-штабы открыли для выпускниц и выпускников этого года на Тверской площади и Тверском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота". Специалисты помогут подобрать идеальный наряд, сделать прическу и макияж к выпускному вечеру.

До этого сообщалось, что с 6 по 9 июня в столице пройдет книжный фестиваль "Красная площадь". Посетить мероприятие можно будет бесплатно. Самые яркие моменты фестиваля состоятся на главной сцене со стороны Исторического музея.