Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" завершился в минувшие выходные. Его площадки посетили рекордные 4,5 миллиона человек, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Горожане и гости столицы купили свыше 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов. Первенство по продажам в этом году заняла ярмарка на улице Школьной. Здесь посетители приобрели более 100 тонн охлажденной, копченой и замороженной рыбы.

"Рестораны – участники рыбной недели приготовили 135 тысяч порций горячих рыбных блюд, 88 тысяч порций выпечки с рыбой и 35 тысяч порций закусок и снеков из специального фестивального меню. А на площади Революции сварили и раздали 750 порций рыбной ухи", – отметил мэр.

Также в рамках фестиваля гости 1,3 миллиона раз прокатились на каруселях, посетили 600 различных мастер-классов и 300 концертов, а также стали участникам и болельщиками более 50 кулинарных батлов.

Кроме того, в дни фестиваля состоялся сап-регат, в котором приняли участие свыше 200 человек. Они проплыли по Водоотводному каналу в костюмах часов с кукушкой, ведьмы с Белоснежкой, хоккеиста из мультфильма "Шайбу! Шайбу!" и многих других.

Более популярными стали и соревнования по рыбной ловле. В этом году за призовые места боролись 1 200 человек. Победителем стал Беслан Воронков, который смог поймать более 24,3 килограмма рыбы.

"Но лето только начинается, и в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" мы организуем еще немало увлекательных и ярких событий", – добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет с 5 по 9 июня. Любителей стильных образов пригласили на Тверскую площадь, Тверской бульвар и на Патриаршие пруды, где можно будет познакомиться с последними модными тенденциями.

