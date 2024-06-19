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19 июня, 08:00

Культура

"Звезды советского экрана": песни на стихи Евгения Долматовского в кино

"Звезды советского экрана": песни на стихи Евгения Долматовского в кино

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Весна 1959 года. С новинками кино граждан регулярно знакомит журнал "Советский экран". По итогам успешного проката фильма "Добровольцы", песни из которого стали популярными, редакцию завалили письмами. Сразу в двух мартовских номерах поместили ноты и текст двух главных песен – о комсомольцах-добровольцах и "наши лучшие годы летят, и некогда нам оглянуться назад". Эти стихи написал поэт Евгений Долматовский. Он же был и автором сценария фильма.

Почему сцену с песней на стихи Долматовского из фильма "Истребители" пришлось снимать за свой счет? Как поэт Константин Симонов заживо "похоронил" своего друга Долматовского? Как песня "Ты ждешь, Лизавета" предсказала время окончания войны? Зачем в одной песне на стихи Долматовского постоянно дописывали новые куплеты? Как в фильме "Добровольцы" Долматовский оживил своего друга?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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