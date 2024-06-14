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14 июня, 08:00

Культура

"Звезды советского экрана": Михаил Боярский

"Звезды советского экрана": Михаил Боярский

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В марте 1985 года на обложке главного журнала страны о кино появился всенародный любимец Михаил Боярский. В руках у него – гитара. На протяжении многих лет зрители задавали ему один и тот же вопрос – кто он все-таки: актер или певец? На что артист всегда отвечал: "Петь для актера абсолютно естественно!"

Из-за чего Боярский и Людмила Гурченко не спали по ночам во время съемок мюзикла "Мама"? Почему Боярский не хотел петь за Константина Райкина в фильме "Труффальдино из Бергамо"? Как длинный припев из песни про Констанцию сократился до одного слова? Чем Боярскому не понравился хит "Все пройдет"? И что означают загадочные слова в припеве "Ланфрен-Ланфра"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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