"Звезды советского экрана": Михаил Боярский

В марте 1985 года на обложке главного журнала страны о кино появился всенародный любимец Михаил Боярский. В руках у него – гитара. На протяжении многих лет зрители задавали ему один и тот же вопрос – кто он все-таки: актер или певец? На что артист всегда отвечал: "Петь для актера абсолютно естественно!"

Из-за чего Боярский и Людмила Гурченко не спали по ночам во время съемок мюзикла "Мама"? Почему Боярский не хотел петь за Константина Райкина в фильме "Труффальдино из Бергамо"? Как длинный припев из песни про Констанцию сократился до одного слова? Чем Боярскому не понравился хит "Все пройдет"? И что означают загадочные слова в припеве "Ланфрен-Ланфра"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".