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17 июня, 08:20

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы, снятые оператором Вадимом Юсовым

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы, снятые оператором Вадимом Юсовым

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В 1983 году центральный разворот в журнале "Советский экран" был посвящен оператору Вадиму Юсову. Зритель знает его по картинам "Андрей Рублев", "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину".

Как Юсов снял первую в истории советского кино эротическую сцену? Как ради красивой сцены в метро из фильма "Я шагаю по Москве" он остановил биение своего сердца? Чем отличался режиссерский и операторский взгляд на яму из "Андрея Рублева"? И как Юсов чуть не погиб на съемках фильма "Они сражались за Родину"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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