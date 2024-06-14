"Сити": театральные премьеры Москвы в июне

Команда "Сити" подготовила подборку театральных премьер в столице в июне. Так, Московский Театр Юного Зрителя подготовил спектакль в честь празднования 225-летия Александра Пушкина. Там можно посмотреть спектакль "Записки покойного Белкина". В основу премьерной постановки вошли два из пяти произведений цикла "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" – "Метель" и "Выстрел".

Также в честь 225-тилетия поэта театр "Ленком Марка Захарова" показал новый спектакль "Кабаре Пушкин" в постановке Алексея Франдетти.

В основе этой постановки – три из четырех пьес, входящих в цикл "Маленькие трагедии".

Кроме того, на основной сцене Московского театра Олега Табакова состоялась премьера спектакля режиссера Владимира Машкова "Наследники". Инсценировка была выполнена по мотивам пьесы Сергея Найденова "Дети Ванюшина".

Подробнее – в программе "Сити".