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24 мая, 20:00

Культура

"Кинореквизит": фортепиано, картина, шляпа

"Кинореквизит": фортепиано, картина, шляпа

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Москвичам рассказали, как провести свободное время 24 мая

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Лекции подготовили на международном фестивале "Интермузей"

Международный фестиваль "Интермузей" открылся в Москве после четырехлетнего перерыва

Новости часа: федеральные музеи подключатся к туристическому сервису Russpass

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"Интервью": Светлана Захарова – о русском балете

Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске пойдет речь о фортепиано, картине и шляпе.

Кто из любимых актеров отлично играл на пианино и рояле? Почему Татьяна Лиознова просила Микаэла Таривердиева играть на фортепиано на съемках "17 мгновений весны"? Кто играл "Мурку" вместо Шарапова? И какое пианино было самым популярным в СССР? Какие полотна были самыми популярными у кинематографистов? Кто из актеров любил рисовать шаржи на коллег? Почему героиня Татьяны Васильевой в "Самой обаятельной и привлекательной" постоянно носит головные уборы? И кто из советских актрис лично придумывал дизайн необычных шляпок для будущих съемок? Об этом – в программе "Кинореквизит".

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Программа: Кинореквизит
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