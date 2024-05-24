"Кинореквизит": фортепиано, картина, шляпа

Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске пойдет речь о фортепиано, картине и шляпе.

Кто из любимых актеров отлично играл на пианино и рояле? Почему Татьяна Лиознова просила Микаэла Таривердиева играть на фортепиано на съемках "17 мгновений весны"? Кто играл "Мурку" вместо Шарапова? И какое пианино было самым популярным в СССР? Какие полотна были самыми популярными у кинематографистов? Кто из актеров любил рисовать шаржи на коллег? Почему героиня Татьяны Васильевой в "Самой обаятельной и привлекательной" постоянно носит головные уборы? И кто из советских актрис лично придумывал дизайн необычных шляпок для будущих съемок? Об этом – в программе "Кинореквизит".

