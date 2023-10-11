"Тайны нашей эстрады": "Чернявая дивчина..."

Она родилась в казачьей станице, и любовь к народной песне впитала с молоком матери, но увлечь окружающих этой любовью было не так-то просто. Надежду Бабкину откровенно высмеивали, а ее фольклорному коллективу "Русская песня" не давали ни единого шанса на успех.

За что Надежду Бабкину чуть не исключили из музыкального училища? Почему Надежде пришлось бросить Астрахань и тайно сбежать в Москву? И как Людмила Зыкина отреагировала на первый успех молодой конкурентки? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".