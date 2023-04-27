Российскому обществу "Знание" доверяют 84% граждан – опрос

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российскому обществу "Знание" доверяют 84% граждан РФ от 14 лет и старше. Соответствующие результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были опубликованы на сайте общества.

При этом среди школьников и студентов уровень доверия еще выше – 87% и 89% соответственно. Исследование было проведено в марте, в нем приняли участие 3,6 тысячи россиян старше 14 лет, из них 1,6 тысячи – жители новых регионов.

За два года более 50 миллионов человек стали участниками мероприятий общества "Знание", в федеральном просветительском марафоне приняли участие свыше 46 тысяч человек. Всего обществом было создано около 750 часов образовательного контента, который набрал 600 миллионов просмотров.

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль поделился, что подобный уровень доверия возлагает на организацию большую ответственность, а также задает стремительный темп развития просветительской работы.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что доверие к Владимиру Путину испытывают 80,1% россиян. Еще 77,5% респондентов сообщили, что оценивают деятельность президента положительно, 13,7% заявили, что не одобряют ее.

До этого почти четверть россиян (24%) сообщили, что хотели бы побывать на Марсе, если бы им представилась возможность отправиться на любую планету Вселенной.