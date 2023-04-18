"Знание.Театр" запустил всероссийский конкурс школьных и студенческих постановок

Фото: пресс-служба Российского общества "Знание"

Всероссийский конкурс на лучшую постановку просветительского спектакля "Трудный экзамен" пройдет в рамках проекта "Знание.Театр". Зарегистрировать свою школьную или студенческую труппу руководители смогут до 15 мая.

Участники конкурса должны поставить "Трудный экзамен", выступить с ним перед публикой и направить видео показа на экспертную оценку. Для этого Общество "Знание" подготовило специальные методические материалы, в которых подробно расписаны все этапы работы, а также задачи режиссера, актеров и представителей бэкстейдж-профессий.

Кроме того, на сайте проекта есть видео спектакля "Трудный экзамен" в постановке лауреата премии "Золотая маска" Юрия Квятковского. Главные роли в нем сыграли Михаил Башкатов, Дарья Екамасова и Марк Эйдельштейн.

Конкурсные работы от школьных и театральных коллективов будут принимать с 1 мая по 30 июня. Лучшие заявки отберет экспертный совет, в который вошли авторитетные деятели искусства и культуры. С 1 июля по 14 августа они составят рейтинг коллективов в каждом регионе страны. В итоге 89 лауреатов получат возможность выступить на профессиональных региональных площадках России.

"Благодаря конкурсу школьных и студенческих постановок ребята смогут стать не только зрителями, но и непосредственными участниками просветительского спектакля. Это поможет им самим глубже прочувствовать смысл пьесы, а также рассказать о важных вещах своим сверстникам. "Знание.Театр" показывает, что просвещение может принимать самые разные формы, а участвовать в просветительской деятельности может каждый", – сказал гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Зарегистрировать свою труппу и найти список сопроводительных документов можно на официальном сайте проекта "Знание.Театр".

Ранее стало известно, что на пост главного режиссера Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева. На этой должности он сменил Юрия Бутусова, который уехал из страны и не мог продолжить работу в России.

