Собянин сообщил, что более 13 тысяч человек посетили мероприятия акции "Ночь театров"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 13 тысяч человек посетили мероприятия в рамках акции "Ночь театров", которая прошла в Москве с 27 на 28 марта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Акцию проводим ежегодно, мероприятия бесплатные. Посетители могут увидеть всю театральную кухню – пройти за кулисы, пообщаться с актерами и режиссерами", – говорится в его публикации.

Градоначальник сообщил, что в этом году были подготовлены мастер-классы, концерты, экскурсии, открытые репетиции и интерактивные шоу. Вся программа была посвящена 200-летию со дня рождения знаменитого русского драматурга Александра Островского.

В акции приняли участие 72 столичных театра. Каждый подготовил свое уникальное выступление. Так, Государственный академический театр имени Моссовета продемонстрировал около 30 нарядов из 11 постановок по пьесам Островского.

Спектакль-бродилка "В поисках Островского" был подготовлен Московским драматическим театром имени Александра Пушкина. В свою очередь, Российский академический молодежный театр провел театральный квиз по драматургии писателя.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более 400 театров в школах, 50 – на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей вошли в Содружество школьных театров Москвы.

По ее словам, это значит, что в каждой школе появится театральная студия и дети вместе с учителями смогут работать там над созданием спектаклей. Они будут репетировать, выступать, а также осваивать театральное искусство.

Руководители школьных театров при этом смогут изучать технологии и методики театральной педагогики под руководством опытных консультантов-наставников и мастеров.



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