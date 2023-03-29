Премьера спектакля "Разговоры после погребения" пройдет в Москве 7 и 8 апреля

Фото: София Филатова

Премьера спектакля "Разговоры после погребения" состоится в новом театральном пространстве "LA’Театр" в Москве 7 и 8 апреля.

В основе постановки лежит одноименная пьеса французской актрисы и драматурга Ясмины Реза. Главные роли исполнят звезды театра и кино Нелли Уварова, Роза Хайруллина, Валентин Смирницкий, Алексей Вертков, Евгений Дятлов и Татьяна Казючиц. За постановку отвечает режиссер, сценарист и продюсер Вадим Дубровицкий.

"Безупречные и холодные", одинокие и растерянные взрослые заново учатся говорить друг с другом, прощать и прощаться, любить и не ненавидеть. Хрупкое равновесие лжи, старательно поддерживаемое всей семьей в течение многих лет, внезапно разрушается, и вот уже каждый должен решить, как распорядиться своей свободой. Эта история, где каждый "сдерживается и страдает по правилам", сохраняя достоинство, но все тщательнее скрывая свои чувства, внезапно прерывается, и семейный устав может быть написан заново – или стать вовсе не обязательным.

Светлый и теплый финал этой психологической драмы способен подарить надежду каждому взрослому, тоскующему по своему "истлевшему раю" и рассуждающему о сложностях собственной судьбы.

Билеты можно приобрести на официальном сайте театрального пространства "LA’Театр". Начало спектаклей в 19:00.

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