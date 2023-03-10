В "Современнике" опровергли увольнение Ахеджаковой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народная артистка России Лия Ахеджакова не уволена из "Современника", сообщил РИА Новости представитель театра.

Он подчеркнул, что Ахеджакова все еще является актрисой театра.

Летом прошлого года появились сообщения об отмене в "Современнике" спектаклей с участием Ахеджаковой. Тогда театр опровергал эту информацию. Однако уже 8 февраля этого года стало известно, что из репертуара театра убрали спектакль "Игра в джин", последний с участием актрисы.

После этого актриса сообщила, что ролей в театре у нее не осталось. 10 марта стало известно, что Ахеджакова написала для "Новой газеты" (лишена в РФ регистрации СМИ) письмо, в котором попрощалась с "Современником". Она вспомнила свои годы в театре, в частности работу с украинским актером Богданом Ступкой в Киеве.

"Тайны кино": Лия Ахеджакова

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