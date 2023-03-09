Собянин рассказал о начале ремонтных работ в Театре Олега Табакова на Чистых прудах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

После ремонта Театр Олега Табакова станет более технологичным. В нем появятся современный постановочный свет, звук, сценическая механизация, технологическое телевидение и видеопроекция. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, помещения обновят, однако будет сохранена камерность. Зрительный зал, в котором планируется сделать специальные проемы и двери для создания сценических эффектов, рассчитан на 119 мест.

"Центром композиции обновленного театра станет чугунная лестница, по которой можно будет спуститься из фойе в зрительный зал. Рядом с ней расположится панно работы мастерской Александра Рукавишникова, выполненное в стиле фэнтези", – подчеркнул мэр Москвы.

Театр Олега Табакова расположен в подвале и на первом этаже здания на улице Чаплыгина. Дом стал объектом культурного наследия, поэтому стены и своды будут реставрировать.

Собянин добавил, что в порядок также приведут потолочную лепнину и декоративный паркет.

Ранее Дептранс сообщил о запуске тематической транспортной карты "Тройка", созданной при участии Московского театра Олега Табакова. С ее помощью можно получить скидку 10% на все спектакли театра. Акция действует в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года.

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