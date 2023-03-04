В Москве в 2023 году откроют 15 мемориальных досок – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2023 году в столице планируют разместить 15 новых мемориальных досок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"До конца года в Москве установят 15 мемориальных досок. 10 из них будут посвящены героям Советского Союза. Доски размещают на фасадах домов, где жили или работали выдающиеся соотечественники", – объяснила Сергунина.

По словам вице-мэра, установка памятных знаков в честь ученых, артистов, военнослужащих и других деятелей позволяет "поддерживать связь поколений".

В 2023 году планируется открыть мемориальные доски в честь таких героев Советского Союза, как генерал-майор Василий Молоков, генерал-полковник Николай Антошкин, полковник Генрих Гофман, заслуженный пилот СССР Леонид Жолудев и старший лейтенант Гатаулла Салихов.

Кроме того, памятные знаки получат главстаршина Екатерина Демина, генерал-полковник Сергей Ушаков, полковник Дмитрий Каприн, генерал-лейтенант Сергей Долгушин и генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза Василий Глазунов.

В Москве также планируют почтить память профессора и члена-корреспондента РАН Вениамина Яковлева, дирижера и народного артиста СССР Геннадия Рождественского, поэта и теле- и радиоведущего Андрея Дементьева и композитора, педагога, народного артиста РСФСР Николая Сидельникова.

На улице Бахрушина, в Михайловском саду, откроют памятник актеру театра и кино, народному артисту СССР Михаилу Ульянову.

В октябре 2022 года в центре Москвы открыли мемориальную доску советской артистке балета Ольге Лепешинской. Памятный знак расположен на фасаде дома 36 по 1-й Тверской-Ямской улице, где жила балерина.

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