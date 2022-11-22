Скульптор заявил, что не ошибся на памятной доске этнографа Кнорозова

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Ученые раскритиковали скульптора Вячеслава Бухаева, который создал мемориальную доску историку-этнографу Юрию Кнорозову. Считается, что в композиции допущена ошибка, передает издание "Подъём".

Специалист наиболее известен как человек, расшифровавший письменность майя. Однако на мемориале изображен Камень Солнца, который относится к цивилизации ацтеков.

"Ничего я там не перепутал! Кто-то там прицепился... Это вообще такая чушь, хамство. Откройте "Википедию", там написано, что майя, потом ацтеки, ольмеки – это все продолжение идет, а основа – майя было", – заявил Бухаев.

Скульптор подчеркнул, что его целью было создать художественный образ, а не учебник. Он также заявил, что не намерен переделывать мемориальную доску, поскольку претензий к нему никто не предъявлял.

Памятная табличка в честь Юрия Кнорозова размещена на Гранитной улице в Санкт-Петербурге.

В конце апреля в Москве провели торжественную церемонию открытия мемориальной доски Вадиму Кожевникову – Герою Социалистического Труда, лауреату государственной премии СССР. Он также известен как писатель и общественный деятель.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!