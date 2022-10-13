В Москве установят мемориальную доску в честь модельера Надежды Ламановой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центре Москвы установят мемориальную доску в честь модельера и художника-технолога по костюмам Надежды Ламановой, которая создавала образы для артистов кино и театра. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Табличку откроют 14 октября на фасаде здания по адресу Тверской бульвар, дом 10, строение 1.

"Мемориальную доску установят на доме, где Надежда Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например Марией Ермоловой", – поделилась заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что порядка 40 лет Ламанова создавала одежду для самых популярных театральных постановок. Кроме того, в советском кино модельер стала одним из первых художников по костюмам. Ее работы можно наблюдать в картинах "Поколение победителей", "Цирк" и "Александр Невский".

В 1925 году Ламанову наградили Гран-при на Всемирной выставке в Париже за ее коллекцию женской одежды. В те годы платья российского художника-технолога смогли впечатлить жителей и гостей Франции. Для большинства подобный успех советского представителя был неожиданностью.

Ранее в центре Москвы открыли мемориальную доску советской артистке балета Ольге Лепешинской. Ее разместили на фасаде дома 36 по 1-й Тверской-Ямской улице, где жила балерина. Доску создал скульптор и график, заслуженный художник России Олег Закоморный.

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