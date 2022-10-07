В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской

Фото: РИА Новости/А. Воротынский

В центре Москвы открыли мемориальную доску советской артистке балета Ольге Лепешинской. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что доску разместили на фасаде дома 36 по 1-й Тверской-Ямской улице, где жила балерина. Ее создал скульптор и график, заслуженный художник России Олег Закоморный.

"Я, к сожалению, не видел ее на сцене, только записи выступлений. Но я знал этого человека в жизни – человека с удивительной энергией и удивительной, невероятной любовью к тому, чем она занималась, – к балету", – сказал в ходе торжественной церемонии гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Ольга Лепешинская дебютировала в Большом театре в 1933 году. За годы карьеры она удостоилась ордена Ленина, четырех Сталинских премий и звания народной артистки СССР. Она прекратила выступать в 1963 году, после чего стала преподавать. В 2008 году Лепешинская скончалась в возрасте 92 лет.

Ранее на здании РГГУ на Никольской улице открылась мемориальная доска, посвященная известному советскому и российскому историку Сигурду Шмидту. Она выполнена из бронзы. Над ее созданием работали скульптор Андрей Забалуев и архитектор Иорданка Дамянова-Воскресенская.



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