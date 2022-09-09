Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Памятник народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону открыли в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Монумент открыли в Оружейном переулке накануне 85-летия со дня рождения артиста. Отмечается, что он является первым музыкальным памятником в городе. В него было встроено 14 каменных плит, напоминающих виниловые пластинки, с названиями известных композиций певца.
Так, по словам вдовы артиста Нелли Кобзон, любой желающий может навести смартфон на специальный QR-код и послушать песни артиста.
"Очень знаменательно, что мы открываем этот памятник и накануне дня рождения Иосифа Давыдовича и накануне дня рождения нашего любимого города. И этой церемонией мы, по сути, даем старт всем праздничным мероприятиям. Да, Иосифа Давыдовича нет с нами уже несколько лет, но он с нами по-прежнему остается, потому что это был человек огромного масштаба", – отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
По его словам, в центре столицы есть не так много мест, где мог бы разместиться памятник для такого масштаба личности, как Иосиф Кобзон.
"Чтобы он стоял на хорошем, широком и просторном месте, чтобы его было видно издалека, и, чтобы та широта души, это пространство вокруг этого памятника подчеркивало эти качества Иосифа Давыдовича", – заключил глава департамента культуры.
Ранее в память о певце в Москве была установлена мемориальная доска на здании Российской академии музыки имени Гнесиных. Там Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, а позже преподавал и инициировал создание кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы.
Кроме того, в честь народного артиста был назван безымянный проезд, расположенный в районе Хорошево-Мневники вдоль Москвы-реки. Теперь он называется набережной Иосифа Кобзона.
Певец умер 30 августа 2018 года. Ему было 80 лет, исполнителя похоронили в столице на Востряковском кладбище рядом с могилой матери. На протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.
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