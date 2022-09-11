В Москве открыли мемориальную доску историку Сигурду Шмидту

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В центре Москвы открылась мемориальная доска, посвященная известному советскому и российскому историку Сигурду Шмидту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.

Отмечается, что табличка расположена на здании Российского государственного гуманитарного университета по адресу улица Никольская, дом 15, строение 1. Она выполнена из бронзы. Над ее созданием работали скульптор Андрей Забалуев и архитектор Иорданка Дамянова-Воскресенская.

"Состоялось торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся историку, краеведу, педагогу, профессору Сигурду Оттовичу Шмидту. Ее установили на здании университета, где он работал с 1949 по 2013 год", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В церемонии открытия принимали участие чиновники, представители научных и общественных организаций, а также коллеги и ученики Шмидта.

Ранее, 9 сентября, в Оружейном переулке в Москве состоялось открытие памятника народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону. Событие приурочили к 85-летию со дня рождения артиста.

