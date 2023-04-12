Минкультуры РФ сообщило, что театр имени Товстоногова будет управляться его директором

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Большой драматический театр имени Товстоногова отныне будет управляться его директором, которым в настоящее время является Татьяна Архипова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство культуры РФ.

"Утвержден новый устав [театра], <...> в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что контракт с художественным руководителем театра Андреем Могучим прекращен с 9 апреля. Между тем Татьяна Архипова продолжит работать в должности директора учреждения.

Ранее стало известно, что Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник". До этого с актрисой были отменены все спектакли. Последний из них – "Игру в джин" – убрали из репертуара в феврале.



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