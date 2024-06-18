"Звезды советского экрана": Олег Видов, Савелий Крамаров, Елена Коренева, Михаил Козаков

За границей не раз восхищались талантом и красотой советских актеров. Многих звезд СССР неоднократно приглашали поработать в Голливуд, но об этом почти никто из них не догадывался, так как в ответ на письма из-за рубежа в Госкино отвечали категоричным отказом.

Тем не менее были в СССР артисты, которых мечта о зарубежных красных дорожках и ревущей толпе захватила настолько, что они уехали в неизвестность. В декабре 1988 года журнал "Советский экран" в статье "За бугром" решил поговорить о том, как сложилась судьба этих актеров.

Почему Олег Видов работал в Америке на стройке и сколько получал? Зачем Савелий Крамаров написал письмо президенту США? Что сказала Ширли Маклейн, впервые увидев Елену Кореневу? И почему Михаил Козаков сбежал из Израиля обратно в Россию?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".