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15 июня, 23:25

Культура

Премьерный показ спектакля "Пугачев" прошел в Москве

Премьерный показ спектакля "Пугачев" прошел в Москве

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Премьерный показ спектакля "Пугачев" по поэме Сергея Есенина прошел на Новой сцене театра "Мастерская Петра Фоменко". Режиссер Федор Малышев создал музыкальную постановку о вольном казачестве и судьбе самого известного бунтовщика.

Художник-постановщик Евгения Шутина рассказала, что в спектакле пытались уйти от штаммов, "берез и натурализма". Поэтому сам тип сценографии является неким конструктивизмом, условным пространством, добавила она.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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