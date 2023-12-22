"Киноулица": Нина Маслова

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Ниной Масловой киношедевр "Иван Васильевич меняет профессию" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Новокузнецкую улицу, Калининский и Кутузовский проспекты.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. А актриса Нина Маслова вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом.

Подробнее – в программе "Киноулица".