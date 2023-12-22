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22 декабря, 18:15

Культура

"Киноулица": Нина Маслова

"Киноулица": Нина Маслова

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Ниной Масловой киношедевр "Иван Васильевич меняет профессию" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Новокузнецкую улицу, Калининский и Кутузовский проспекты.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. А актриса Нина Маслова вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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