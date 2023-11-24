"Киноулица": Лев Прыгунов

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с артистом Львом Прыгуновым известный фильм "Трактир на Пятницкой" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Большая Ордынка, Нескучный сад, Варварку, Никитский бульвар, Рижский вокзал.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня.

Кроме того, артист вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок. Подробнее – в программе "Киноулица".