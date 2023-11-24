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24 ноября, 17:45

Культура

"Киноулица": Лев Прыгунов

"Киноулица": Лев Прыгунов

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с артистом Львом Прыгуновым известный фильм "Трактир на Пятницкой" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Большая Ордынка, Нескучный сад, Варварку, Никитский бульвар, Рижский вокзал.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня.

Кроме того, артист вспомнит смешные и трогательные моменты со съемок. Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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