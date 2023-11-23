Более 200 мероприятий пройдет в рамках выставки передовых решений в области реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с 30 ноября по 3 декабря пройдет выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях", сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, на ней российские производители представят свыше ста передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. За четыре дня состоится более 200 мероприятий.

Выставка пройдет на Пятницкой улице, 71. Емельянов подчеркнул, что она создана не только для объединения профессионального реставрационного сообщества, но и для широкой публики, включая молодежь и детей.

В связи с этим в этом году было принято решение увеличить площадь экспозиции вдвое: с 2,5 тысячи квадратных метров в центре современного искусства "Винзавод" до 4,5 тысячи на двух этажах типографии самого известного из дореволюционных российских издателей Ивана Сытина.

"Таким образом, посетители, помимо насыщенной программы, смогут увидеть и оценить архитектуру и геометрию исторических стен здания, где в свое время печатали буквально каждую четвертую книгу в Москве", – сказал глава ведомства.

Ранее стало известно, что мероприятие пройдет в здании типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице. Пространство разделят на несколько секций: экспозиция, творческие мастерские, лекторий и площадка для переговоров.

Посетители смогут побывать на 100 мастер-классах, где попытаются отреставрировать чугунные плиты, произведения из натурального камня, фрагменты темперной живописи, мозаичного панно и витражей.

Для гостей также проведут соревнование студентов профильных образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла, Набережных Челнов и других городов. Они будут восстанавливать произведения из дерева, станковой масляной и монументальной живописи, лепной декор и штукатурку. Победители смогут попасть на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

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