Почти 200 тысяч человек посетили дни открытых дверей на культурных площадках Москвы

Фото: "Мосразвитие"

Почти 200 тысяч человек узнали о работе столичных культурных учреждений в рамках акции "Единый день открытых дверей" в 2023 году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Всего в этом году прошли четыре акции. Их участниками стали почти 200 тысяч человек. Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

Больше всего гостей зафиксировали на мероприятии 26 августа. Его посетили 49 тысяч человек. Записаться в кружки и секции по итогам дней открытых дверей в учреждениях решили около двух тысяч москвичей.

Чаще всего горожане посещали центры "ЗИЛ", "Москворечье", "Зеленоград", а также Дом культуры "Капотня".

Первый "Единый день открытых дверей" провели в 2017 году. Завершающим в 2023 году стало мероприятие 4 ноября. Его посетили 37,7 тысячи человек.

Между тем в столичных парках культуры и отдыха москвичей ожидают около 500 кружков и секций. В них регулярно проходят творческие, познавательные и спортивные занятия. Посетить их можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись.



Около 500 кружков и секций открыты для москвичей в парках столицы