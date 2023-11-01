Более пяти тысяч детей посетили эколого-просветительские кружки в Москве с начала года

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

За девять месяцев 2023 года эколого-просветительские кружки в Москве посетили более пяти тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

"За 9 месяцев 2023 года, с января по сентябрь, порядка 40 экокружков, работающих в экоцентрах и на природных территориях Москвы, посетило около 5 тысяч юных гостей", – говорится в сообщении.

В 2023–2024 учебном году в столице будут работать более 25 кружков. Сейчас горожане могут записать детей в 15 объединений.

В ходе занятий преподаватели рассказывают о сортировке отходов, экономии природных ресурсов и других способах поддержания экологии на высоком уровне. На мастер-классах дети изготавливают поделки из природных материалов.

Новый кружок откроется в ноябре в экоцентре "Пчеловодство". Там в 16:00 3 ноября состоится первое занятие экомастерской "Новая жизнь старых вещей".

Ранее детский психолог Наталья Наумова рекомендовала родителям первоклассников записать их только в один кружок. В случае большего количества дополнительных занятий, ребенок может столкнуться с неуспеваемостью в школе. Со временем она рекомендовала прибавлять число активностей для развития ребенка.



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