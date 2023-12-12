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12 декабря, 17:00

Культура

"Сити": Театр имени Вахтангова подготовил спектакль "Ночь перед Рождеством"

"Сити": Театр имени Вахтангова подготовил спектакль "Ночь перед Рождеством"

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К концу 2023 года столичные театры подготовили премьеры спектаклей. Например, в Театре имени Вахтангова стартуют показы спектакля режиссера Олега Долина "Ночь перед Рождеством". Ближайшие даты – 19 и 31 декабря.

Благодаря совместной работе всех подразделений театра режиссеру удалось добиться нового звучания произведения Николая Гоголя. Сквозной линией через весь спектакль проходит история девочки, которую отец заставляет отвлечься от гаджетов и взять книгу "Ночь перед Рождеством", герои которой будут оживать на сцене.

Подробнее – в программе "Сити".

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