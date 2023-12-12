"Сити": Театр имени Вахтангова подготовил спектакль "Ночь перед Рождеством"

К концу 2023 года столичные театры подготовили премьеры спектаклей. Например, в Театре имени Вахтангова стартуют показы спектакля режиссера Олега Долина "Ночь перед Рождеством". Ближайшие даты – 19 и 31 декабря.

Благодаря совместной работе всех подразделений театра режиссеру удалось добиться нового звучания произведения Николая Гоголя. Сквозной линией через весь спектакль проходит история девочки, которую отец заставляет отвлечься от гаджетов и взять книгу "Ночь перед Рождеством", герои которой будут оживать на сцене.

Подробнее – в программе "Сити".