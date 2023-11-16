"Сити": спектакль "Космос" по пьесе Житковского поставили в театре имени Пушкина

Столичные театры подготовили несколько новых спектаклей. Например, в театре имени А. С. Пушкина поставили спектакль "Космос" по пьесе Алексея Житковского. Режиссер-постановщик – Игорь Теплов, в главной роли – заслуженная артистка России Виктория Исакова.

"Космос" – это история о непредсказуемой любви, неисчерпаемой надежде, сложных взаимоотношениях матери и сына. Сюжет разворачивается в небольшом городе Бугульма, где со своим сыном живет и работает учитель Татьяна, жизнь которой уныла и скучна. Но внезапно она узнает, что в город собирается приехать знаменитый летчик-космонавт, он же – ее бывший одноклассник и первая любовь.

Подробнее об этом и других спектаклях – в программе "Сити".