В Театре Вахтангова сообщили, что пока будут работать без худрука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова будет работать некоторое время без художественного руководителя. Об этом рассказал "Интерфаксу" директор учреждения Кирилл Крок.

По его словам, пока в театре будет работать только главный режиссер. Он добавил, что вопрос назначения нового худрука больше не обсуждается.

Когда директор собрал труппу, то заявил, что театр начал прошлый, 102-й театральный сезон без художественного руководителя. Это происходит впервые с 1987 года, когда эту должность только ввели.

"С тех пор, в течение 35 лет театр ни разу не начинал сезон без художественного руководителя", – сообщил Крок.

В начале мая прошлого года художественный руководитель театра Римас Туминас, который возглавлял его с 2007 года, покинул этот пост.

Ранее сообщалось, что в ноябре того же года театр покинул главный режиссер Юрий Бутусов из-за отсутствия в стране. По информации Крока, Бутусов пребывал в Париже и не имел возможности продолжить деятельность в России.

После этого на эту должность Минкультуры РФ назначило Анатолия Шульева. В министерстве пояснили, что в 2015 году Шульев завоевал звание лауреата премии "Молодые дарования России".

Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова