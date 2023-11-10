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Новости

10 ноября, 11:15

Город

Москвичей пригласили посетить выставку-форум "Россия"

Москвичей пригласили посетить выставку-форум "Россия"

Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

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На ВДНХ продолжает работу выставка-форум "Россия". Там в эти дни акцент сделан на Сахалинской и Амурской областях.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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