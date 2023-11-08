"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство нескольких территорий в ЦАО

В рамках благоустройства Центрального административного округа исторический облик вернули скверу на Фрунзенской набережной. Там воссоздали постаменты для скульптур, разместили фонари, скамейки, а также обустроили пешеходные маршруты, расширили тротуары. Кроме того, в Хамовниках привели в порядок пять дворовых территорий.

Работы по благоустройству прошли и в других районах Центрального округа. Например, это коснулось Цветного бульвара. Там в порядок привели территорию около входа на одноименную станцию метро и перед цирком Никулина.

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