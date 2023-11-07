Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Восемнадцать павильонов-резидентов ВДНХ подготовили тематические программы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Так, музей городского хозяйства Москвы представит 13-метровый макет города, а также расскажет, какую работу проводят специалисты, чтобы создать комфортную среду для гостей и жителей столицы. Павильон "Геология" покажет выставку о достижениях российских ученых в сельском хозяйстве, а Музей кино – экспозицию об истории отечественного кинематографа.

Подробнее о том, что еще подготовили на ВДНХ, – в эфире телеканала Москва 24.