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07 ноября, 19:30

Город

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы

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Восемнадцать павильонов-резидентов ВДНХ подготовили тематические программы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Так, музей городского хозяйства Москвы представит 13-метровый макет города, а также расскажет, какую работу проводят специалисты, чтобы создать комфортную среду для гостей и жителей столицы. Павильон "Геология" покажет выставку о достижениях российских ученых в сельском хозяйстве, а Музей кино – экспозицию об истории отечественного кинематографа.

Подробнее о том, что еще подготовили на ВДНХ, – в эфире телеканала Москва 24.

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