Собянин рассказал, как преобразится территория около прудов-регуляторов в Марьине

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о масштабном обновлении района Марьино.

"Сейчас начали приводить в порядок территории около прудов-регуляторов – каскада из 16 небольших водоемов, расположенных вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, основной их задачей является защита района от подтоплений во время сильный дождей и паводков. Также они должны регулировать уровень Москвы-реки.

Собянин рассказал, что рядом с водоемами создадут зоны спокойного отдыха. Там создадут широкие тротуары, оборудуют вдоль воды настилы из декинга, а также установят лавочки и фонари.



Помимо этого, в районе водоемов установят спортивные площадки с тренажерами, столами для пинг-понга и шахмат. Также оборудуют зоны для подвижных игр. Для детей установят горки, балансиры, карусели, качели и комплексы для лазания.

Около прудов разобьют газон площадью более 250 тысяч квадратных метров, цветники, высадят более 370 деревьев и около 170 кустарников.

Мэр уточнил, что основные работы планируется завершить к осени.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный, расположенных на востоке столицы.

По его словам, в этих районах в общей сложности проживает около 330 тысяч человек, для повышения качества жизни которых реализуются крупные проекты в разных сферах.

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