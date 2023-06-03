Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный, расположенных на востоке столицы. Этой теме мэр посвятил публикацию на своем персональном сайте.

По его словам, в этих районах в общей сложности проживает около 330 тысяч человек, для повышения качества жизни которых реализуются крупные проекты в разных сферах. В первую очередь речь об улучшении транспортного обслуживания. Собянин напомнил, что в 2016 году открылось движение по Московскому центральному кольцу.

"Пассажиров принимают станции "Белокаменная" – с выходом к Абрамцевской просеке, которая является популярным прогулочным маршрутом "Лосиного острова", "Бульвар Рокоссовского" – переход на Сокольническую линию, "Локомотив", откуда также можно пересесть на красную ветку и выйти к новому железнодорожному вокзалу "Восточный", принимающему поезда дальнего следования", – напомнил мэр

Он рассказал, что вокзал "Восточный" стал десятым по счету в Москве, а также является частью транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Как отметил Собянин, с учетом масштабного жилищного строительства, развернутого в Гольянове, этот пересадочный узел войдет в число крупнейших в столице.

В рамках благоустройства территории, прилегающей к "Восточному", возвели новую подъездную дорогу от Амурской улицы, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта. Под эстакадой Московского скоростного диаметра организовали парковочное пространство, сделали подходы и подъезды к вокзалу от жилой застройки.

Мэр добавил, что ключевым дорожным проектом стало строительство Северо-Восточной хорды – основного участка Московского скоростного диаметра. По его словам, новая городская трасса создает дополнительную межрайонную транспортную связь. Для жителей Метрогородка МСД стал основной магистралью, теперь отсюда можно в два раза быстрее выехать на Ярославское шоссе.

Также реконструировали Щелковское шоссе. Вылетная магистраль тала шире – здесь увеличили количество полос, построили разгонные полосы и дополнительные эстакады.

Собянин также отметил, что улучшению транспортной ситуации, особенно для жителей района Восточный, способствовало и открытие нового автовокзала "Центральный". Его прежнее здание уже не отвечало современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров, а поток междугородних автобусов создавал дополнительные заторы на Щелковском шоссе и прилегающих улицах.

В Богородском и Метрогородке основным видом наземного городского транспорта является трамвай.

В прошлом году там открыли новый маршрут трамвая № 4, связавший станцию метро "Бульвар Рокоссовского" и Курский вокзал.

По словам Собянина, для жителей Богородского это самый быстрый способ доехать до станции метро "Сокольники" Большой кольцевой линии. Он напомнил, что в феврале 2023 года восстановили движение трамваев через Госпитальную площадь в районе Лефортово – теперь здесь проходит маршрут № 46, и жители снова могут без пересадок добираться до станции метро "Авиамоторная".

Также Собянин сообщил, что организовано восемь новых маршрутов автобусов, которые постепенно заменяются на комфортные и экологически чистые электробусы. Установлено более 110 остановочных павильонов. Кроме того, активно развивается велоинфраструктура – обустроено 37 велопарковок.

Также, по словам мэра, серьезную роль в развитии районов играет благоустройство. Сейчас самым популярным местом для прогулок и отдыха жителей востока Москвы является "Лосиный остров".

За последние годы город обустроил входные группы в парк в Богородском, Метрогородке и других районах, благоустроил территорию рядом со станцией МЦК "Белокаменная". По просьбе студентов Российского государственного социального университета от станции "Белокаменная" до РГСУ устроили пешеходную дорожку протяженностью почти 1,2 тысячи метров.

Также по просьбам жителей восстановили прогулочные маршруты в парке Друзей леса, отремонтировали Абрамцевскую просеку и дорожки, ведущие к жилищному комплексу "Лосиный остров". Детские игровые комплексы из дерева разместили в Яузском лесопарке рядом с Ивантеевской улицей и около ЖК "Лосиный остров" в Погонном проезде.

Также за последние годы воасти благоустроили несколько знаковых объектов. В результате у жителей появились новые возможности для прогулок с детьми, занятий спортом и тихого отдыха.

Собянин рассказал, что в ближайшее десятилетие районы Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный ожидает масштабное обновление жилищного фонда. Программа реновации охватывает 334 дома, в которых проживает практически каждый пятый житель этих районов.

Полным ходом идет и модернизация амбулаторного звена. Пациентов принимают обновленные филиал № 5 поликлиники № 175 (детское отделение), филиал № 4 поликлиники № 191, филиал № 2 детской поликлиники № 122.

Кроме того, сейчас идет капитальный ремонт филиала № 5 поликлиники № 175, по окончании которого в нем откроется взрослое отделение. Завершается строительство поликлиники на 750 мест на Игральной улице, 8. В новом здании площадью более 11 тысячи "квадратов" будет все необходимое для оказания качественной медицинской помощи.

В обновленных зданиях ТЦСО "Сокольники" филиал "Богородское" на Бойцовой улице и ТЦСО "Восточное Измайлово" филиал "Восточный" на улице 9 Мая открылись центры московского долголетия. В Гольянове такое клубное пространство откроется на Чусовской улице, 6.



В ТРЦ "Щелковский" рядом с метро работает флагманский центр "Мои Документы" ВАО. Здесь могут получить дополнительные и уникальные сервисы, включая регистрацию транспортных средств, оформление водительского удостоверения в день обращения, государственную регистрацию юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. В ТЦ "Лайм" на втором этаже открылся центр госуслуг "Мои Документы" района Гольяново.

Для самых маленьких жителей открылось четыре новых детских садика. Также строится учебный корпус для школы № 1360. Еще одну новую школу возведут на Тюменской улице.

Ранее Собянин рассказал о продолжении благоустройства Южного речного вокзала. Там привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, очистили швартовою зону от накопившегося ила и углубили дно.

Он добавил, что в рамках благоустройства территории пройдет озеленение и установка дополнительных лавочек. Также проложат более 4 километров кабельной канализации. Туда специалисты уберут воздушные линии электропередачи. Кроме того, оборудуют более 60 метров дополнительной ливневой канализации.



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