"Мой район. Обратная связь": завершена реконструкция Лианозовских прудов

Завершена реконструкция Лианозовских прудов в столице. Они расположены в одноименных ландшафтном заказнике и в парке отдыха на северо-востоке города.

Работы проходили на каскадной системе Среднего и Нижнего Лианозовских прудов, а также водопропускном канале между ними. Водоемы полностью очистили от накопившихся иловых отложений, а это пять тысяч кубометров. Это позволило увеличить максимальную глубину до трех метров, улучшить экосистему и минимизировать цветение водорослей в теплое время года.

На Нижнем пруду обновили береговую полосу. На Среднем также укрепили берег, чтобы предотвратить сползание грунта в акваторию и водоплавающим птицам было удобно выходить. А еще там теперь есть четыре зоны биоплато, где растут тысячи водных растений. Они помогают прудам самоочищаться.

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