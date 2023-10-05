Строительство трех жилых корпусов по реновации началось в районе Проспект Вернадского

Фото: Депстрой

Строительство трех жилых корпусов по программе реновации началось в районе Проспект Вернадского по адресу улица Лобачевского, владение 62, сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – сказал он.

По словам руководителя департамента, корпуса возведут переменной этажности, а на подземном уровне обустроят парковку для автомобилей. Первый корпус построят из пяти смежных секций, второй корпус – из трех, третий – из двух секций. Фасады оформят керамогранитной плиткой белого и коричневого цветов, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражами.

В корпусах новостройки расположатся 463 квартиры, из которых однокомнатных – 68, двухкомнатных – 335 и трехкомнатных – 60. Шесть квартир с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой передадут маломобильным жильцам. Москвичи получат квартиры с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации.

На первых этажах новостройки разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части корпусов оборудуют лифтовой холл, место для хранения колясок и велосипедов, помещение для уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков и технические помещения. В корпусах установят грузопассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации.

Входную группу, пол в вестибюле и лифтовом холле на первом этаже создадут в один уровень с поверхностью земли. Таким образом мамам с колясками и маломобильным людям не понадобится посторонняя помощь, чтобы попасть в подъезд. Рядом со входами в корпуса уложат плитку с шероховатой поверхностью, чтобы избежать скольжения в любое время года.

Позже территория новостройки будет благоустроена и озеленена. Рядом с корпусами установят детские и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха взрослых. Помимо этого, на территории дома разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что в Северном Измайлове по программе реновации построили дом с подземным паркингом. Новостройка расположилась по адресу Сиреневый бульвар, дом 33. Жилой дом расположился в шаговой доступности от спорткомплекс "Измайлово", районного центра "Место встречи – София", школами, детскими садами, поликлиниками.

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