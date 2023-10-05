В Северном Измайлове вместо гаражей появился новый дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северном Измайлове по программе реновации построили дом с подземной парковкой. Это уже восьмая новостройка, которую сдали в эксплуатацию в Восточном административном округе столицы. Жилой дом уже получил адрес Сиреневый бульвар, дом 33, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

"В шаговой доступности расположены спорткомплекс "Измайлово", районный центр "Место встречи – София" с кинотеатром, коворкингом, магазинами и парком развлечений, а также школы, детские сады, поликлиники. Общая площадь четырехсекционного жилого здания – 42,4 тысячи квадратных метров", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новостройка имеет П-образную форму, а ее фасады облицованы тремя разными видами кирпича – терракотового, бежевого и кофейного цветов. На подземном паркинге предусмотрено 86 машино-мест, а на открытой стоянке – еще 33 места.

На первом этаже, помимо входных групп, оборудуют общественные помещения. В жилом доме предусмотрено 366 квартир – 110 однокомнатных, 189 двухкомнатных и 67 трехкомнатных.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что реализация программы реновации идет в соответствии с планом. За 3 квартала 2023 года все работы выполнены в полном объеме. Всего с января по сентябрь в рамках реновации под заселение передали 38 новостроек.

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